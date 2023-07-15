В Магадане девушка погибла в результате нападения медведя
Девушка погибла в результате нападения медведя в Магадане, сообщает УМВД России по Магаданской области.
«15 июля в 15:00 в дежурную часть Отдела МВД России по г. Магадану по линии «112» поступило сообщение о том, что в районе Танкодрома в областном центре медведь напал на девушку», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место полицейские, сотрудники Росгвардии и охотоведы обнаружили тело девушки и медведя.
Медведь был ликвидирован.
Ранее стало известно, что вблизи озера Большой Еланчик в Челябинской области заметили медведя.