В Уфе задержали наркоторговца с 12 кг запрещенных веществ

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали крупного наркоторговца, у мужчины изъято почти 12 килограммов различных наркотических средств. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Полицейские остановили иномарку, за рулем которой находился 36-летний местный житель, в его авто было обнаружено 150 граммов амфетамина, мужичину задержали. Через несколько часов при обыске его дома нашли еще больше запрещенных веществ: 5,5 кг MDMA, 2,7 кг гашиша и почти 5 грамм конопли.

Позднее наркоторговец показал тайники, которые он сделал в разных районах республики, чтобы спрятать наркотики, так возле села Каран-Елга нашли почти 200 граммов мефедрона, около 50 граммов кокаина и почти 5 грамм кетамина. Также задержанный показал тайник возле села Таптыково, где оперативники нашли почти 3 кг гашиша.