В Лондоне зкоактивисты прервали открытие концерта классической музыки

Участники протестного движения Just Stop Oil, выступающего за скорый переход к зеленой энергетике, прервали в пятницу в Лондоне открытие фестиваля классической музыки BBC Proms. Как свидетельствуют кадры, распространенные в социальных сетях, на сцену концертного зала "Альберт-холл" взобрались два активиста движения.

Они свистели в свитки, развернули плакаты с логотипом движения и попытались донести до публики свою позицию, пока охрана не увела их со сцены. На своем сайте Just Stop Oil сообщило, что в акции приняли участие две жительницы Лондона: 38-летняя Кейт Логан и 29-летняя Пиа Бестайд. Логан объяснила свои действия тем, что в условиях "планетарных кризисов", связанных с экологией, такие СМИ, как Би-би-си, должны рассказывать всю правду об этом, а не служить "рупором для коррумпированных правительств и их крупных нефтяных дружков".

Променадные концерты BBC Proms - ежегодный фестиваль классической музыки, который проводится в Лондоне с 1895 года. Он начинается летом и длится восемь недель, проходя на различных столичных площадках. Завершается фестиваль в "Альберт-холле" концертом с исполнением патриотических песен.