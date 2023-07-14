Приехавший в РФ из Центральной Америки студент лишился телефона и столкнулся с расизмом

В Смоленске неизвестные ограбили студента-иностранца, а затем издевались над ним из-за его цвета кожи. Об этом изданию SmolNarod рассказала знакомая потерпевшего.

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22-летний студент-дизайнер приехал из Центральной Америки. На территории России он находится уже два года, а последние 8 месяцев живет в Смоленске. Юноша еще плохо знает русский язык и общается с местными жителями с помощью телефонного переводчика.

В ночь на 11 июля в одном из смоленских ресторанов трое мужчин отобрали у студента телефон и банковскую карту, а когда пострадавший приехал в полицейский участок, чтобы заявить о случившемся, правоохранители якобы стали смеяться над ним.

«Я пробыл там несколько часов. Хотел позвонить в банк, чтобы заблокировать карту. Вместо того чтобы помочь мне, они смеялись. Я больше не останусь здесь: это не способ обращения с людьми», — прокомментировал ситуацию пострадавший.

Его знакомая рассказала о произошедшем в соцсетях. По ее словам, студент очень переживает из-за издевательств по поводу цвета кожи и уверен, что его проблемы никто решать не будет.

Надеясь выйти на связь с грабителями, девушка стала отправлять сообщения на номер похищенного телефона своего приятеля.

«Копам наплевать на таких африканских обезьян…Возвращайся в Африку! Будьте осторожны, я знаю, где вы ходите по магазинам, падальщики», — писали похитители в ответ на ее письма в WhatsApp.

Злоумышленники использовали и другие грубые ругательства, высказывая неодобрение в адрес владельца гаджета.

Через некоторое время в УМВД по Смоленской области в ответ на запрос журналистов заявили, что в полиции уже начали проверку по информации СМИ и соцсетей.