Экстрадированный в США россиянин Конощенок не признал вину в суде

Гражданин России Вадим Конощенок, который был экстрадирован из Эстонии в США , не признал своей вины в суде Нью-Йорка . Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что 13 июля Конощенок был экстрадирован из Эстонии в США. При этом арест россиянина состоялся ещё в декабре – власти США обвиняют его в сговоре с целью обхода санкций, финансовых махинациях, а также нелегальных закупках для российского оборонного комплекса. Кроме того, Вашингтон считает, что Конощенок действовал по заказу российских властей и является сотрудником ФСБ.