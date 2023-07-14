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Экстрадированный в США россиянин Конощенок не признал вину в суде

Гражданин России Вадим Конощенок, который был экстрадирован из Эстонии в США, не признал своей вины в суде Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экстрадированный в США россиянин Конощенок не признал вину в суде
© Соцсети

Отмечается, что россиянин был помещён под стражу.

«Он заявил о своей невиновности, остается под стражей, выхода под залог предложено не было», – заявил представитель прокуратуры.

По имеющейся информации, следующее заседание суда должно будет состояться 31 июля.

Напомним, что 13 июля Конощенок был экстрадирован из Эстонии в США. При этом арест россиянина состоялся ещё в декабре – власти США обвиняют его в сговоре с целью обхода санкций, финансовых махинациях, а также нелегальных закупках для российского оборонного комплекса. Кроме того, Вашингтон считает, что Конощенок действовал по заказу российских властей и является сотрудником ФСБ.

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