Экстрадированный в США россиянин Конощенок не признал вину в суде
Гражданин России Вадим Конощенок, который был экстрадирован из Эстонии в США, не признал своей вины в суде Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что россиянин был помещён под стражу.
«Он заявил о своей невиновности, остается под стражей, выхода под залог предложено не было», – заявил представитель прокуратуры.
По имеющейся информации, следующее заседание суда должно будет состояться 31 июля.
Напомним, что 13 июля Конощенок был экстрадирован из Эстонии в США. При этом арест россиянина состоялся ещё в декабре – власти США обвиняют его в сговоре с целью обхода санкций, финансовых махинациях, а также нелегальных закупках для российского оборонного комплекса. Кроме того, Вашингтон считает, что Конощенок действовал по заказу российских властей и является сотрудником ФСБ.