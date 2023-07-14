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Экстрадированный в США россиянин Конощенок не признал вину в суде

Экстрадированный в США россиянин Вадим Конощенок не признал вину в американском суде, сообщили в офисе прокурора в Нью-Йорке.

Экстрадированный в США россиянин Конощенок не признал вину в суде
© РИА Новости

«Он заявил о своей невиновности, остаётся под стражей, выхода под залог предложено не было», — заявил РИА Новости представитель прокуратуры.

Следующее заседание суда запланировано на 31 июля.

В офисе федерального прокурора по Восточному округу Нью-Йорка ранее сообщили об экстрадиции из Эстонии россиянина Вадима Конощенка, обвиняемого в незаконной покупке электроники для ВПК России, в США.

В декабре 2022 года сотрудник посольства России в Таллине посетил россиянина, тот отрицал вину в незаконной деятельности.