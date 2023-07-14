В США 6-летняя девочка смогла вырваться из рук похитителя, укусив его

В США маленькая девочка вырвалась из рук похитителя, укусив его, и избежала похищения. Информацию об этом передает CNN.

© Газета.Ru

6-летняя девочка играла со своими братьями и сестрами во внутреннем дворе жилого комплекса в Майами. В это время дети заметили белый внедорожник, припаркованный возле здания, но затем оставили свою маленькую сестру одну у задней двери.

Через некоторое время похититель, которым, по данным полиции, оказался 32-летний мужчина, схватил девочку за руку, ударил ее и попытался унести. В этот момент юная американка вцепилась в него зубами. Мужчина выронил ребенка и скрылся с места происшествия, а потерпевшая прибежала домой и рассказала о случившемся своей тете.

Подозреваемого полицейские нашли по камерам и уже через два дня арестовали его. Правоохранители считают, что обвиняемый может быть причастен и к другим подобным преступлениям.

Во время предварительных слушаний 10 июля мужчина не признал себя виновным в попытке похищения ребенка.