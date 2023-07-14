В Новороссийске подростки обстреляли 12-летнего ребенка из пневматики

Инцидент произошел 10 июля во второй половине дня во дворе дома на улице Карамзина. Два подростка 13-14 лет, которых ранее никто из местных жителей не видел, выстрелили из пневматического пистолета в 12-летнего мальчика, а также в колесо его велосипеда и стоящую рядом машину. Все случилось на глазах у нескольких человек.