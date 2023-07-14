В Новороссийске подростки обстреляли 12-летнего ребенка из пневматики
В Новороссийске 12-летнего ребенка ранили из пневматического пистолета его ровесники. Об этом рассказал Telegram-канал «ЧП Новороссийск».
Инцидент произошел 10 июля во второй половине дня во дворе дома на улице Карамзина. Два подростка 13-14 лет, которых ранее никто из местных жителей не видел, выстрелили из пневматического пистолета в 12-летнего мальчика, а также в колесо его велосипеда и стоящую рядом машину. Все случилось на глазах у нескольких человек.
«Заявление в ПДН написано, медосвидетельствование прошли. Хотелось бы привлечь внимание родителей, чтобы и их дети не пострадали», — поделилась мать потерпевшего.
Произошедшее прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.
«В настоящее время полицейскими проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы, изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения», — говорится в заявлении ведомства.
Пострадавший в разговоре с правоохранителями указал, что получил травму от двоих сверстников, имен которых он не знает. По словам мальчика, между ними сложились неприязненные отношения.
Ранее в Волгограде провели операцию ребенку из Ленобласти, в которого выстрелил его старший брат.