Решение о переводе на домашний арест блогера Лерчек состоится 21 июля

21 июля Пресненский суд Москвы огласит решение о переводе под домашний арест блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Отложить заседание на 21 июля», – огласил решение суд.

Такое решение было обосновано тем, что суд хочет истребовать у следствия видеозапись интервью Чекалиной, которое будет приобщено к делу.

Напомним, что блогера обвиняют неуплате налогов и отмывании денег. Согласно версии следствия, Чекалина не заплатила налогов на 311 миллиона рублей. Кроме того, её обвиняют в отмывании денежных средств на сумму более 130 миллионов рублей.

В данный момент Чекалиной запрещены определённые действия – использование интернета, телефона и общение со свидетелями по делу. Однако некоторое время назад в сети появилось интервью Чекалиной одному из блогеров, в котором она рассказывала о ходе расследования. В Следственном комитете посчитали, что это интервью является доказательством того, что Чекалина нарушила установленные запреты, поэтому её следует поместить под домашний арест.