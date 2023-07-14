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Сотрудники ФСБ задержали двоих полицейских за хищение премий сотрудников

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двоих высокопоставленных полицейских за мошенничество. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сотрудники ФСБ задержали двоих полицейских за хищение премий сотрудников
© РИА Новости

По данным спецслужбы, правоохранители создали нелегальную схему для того, чтобы забирать премии подчиненных. Сообщники похищали деньги под предлогом их передачи сотрудникам контрольно-ревизионного управления, которые проводили проверку их отдела в 2022 году.

В отношении сотрудников МВД возбудили уголовное дело. Сейчас с их участием проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что силовики задержали главу центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Татарстана.

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