Россиянка лишилась более 2 млн рублей, сделав перевод по QR-коду

Мошенникам удалось обмануть жительницу Саратова, отправив ей QR-код и инструкцию по переводу денег. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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В полицию города обратилась 54-летняя россиянка, рассказавшая о новой мошеннической схеме, из-за которой она потеряла 2,25 млн руб. По словам пострадавшей, сначала ей позвонил сотрудник правоохранительных органов, который заявил ей об угрозе потери накоплений. Россиянке также прислали фото удостоверения «специалиста» и дополнительный телефон для возможных проверок.

Затем женщине отправили QR-код и инструкцию по его применению, следуя которой гражданка добралась до ближайшего банкомата, поднесла смартфон к сканеру и подтвердила списание со счета всех своих сбережений. Эти деньги женщина копила долгие годы и собиралась на них купить жилье для дочери.

В отношении аферистов возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие.