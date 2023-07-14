Леса в Херсонской области охватили пожары после обстрела со стороны ВСУ
Сильные лесные пожары охватили леса в Херсонской области из-за обстрелов украинцами города Алёшки зажигательными боеприпасами.
Как сообщает РИА Новости, приднепровские леса горят на протяжении десятков километров.
Лес горит вдоль трассы М-14 на участке от Алёшек до Новой Каховки, местами проезд по дороге затруднён из-за сильного задымления и подступающего огня.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Алёшки Херсонской области зажигательными боеприпасами.