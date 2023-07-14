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Леса в Херсонской области охватили пожары после обстрела со стороны ВСУ

Сильные лесные пожары охватили леса в Херсонской области из-за обстрелов украинцами города Алёшки зажигательными боеприпасами.

Леса в Херсонской области охватили пожары после обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, приднепровские леса горят на протяжении десятков километров.

Лес горит вдоль трассы М-14 на участке от Алёшек до Новой Каховки, местами проезд по дороге затруднён из-за сильного задымления и подступающего огня.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Алёшки Херсонской области зажигательными боеприпасами.