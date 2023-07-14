Житель Херсонской области случайно обнаружил в поле неразорвавшуюся бомбу

В Херсонской области местный житель собирал урожай и случайно нашел в поле неразорвавшуюся авиабомбу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Согласно информации канала, мужчина работал на поле неподалеку от села Фрунзе и заметил огромную бомбу, лежащую на земле. После обнаружения находки он сразу позвонил в полицию, сотрудники которой определили, что это авиабомба ФАБ-500.

В материале отмечается, что боеприпас уже несколько раз падал на Белгород. В настоящее время территорию вокруг бомбы оцеплена, на место едут взрывотехники.

Ранее в Запорожской области а месте гибели ребенка в поселке Тарасовка нашли предположительные элементы кассетной бомбы.

До этого авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили во время земляных работ в селе под Севастополем.