Подозреваемого в нападении на пожилую супружескую пару на заправке в Петербурге задержали

Мужчина, который напал на пожилых людей на заправке в Санкт-Петербурге и избил их, задержан под Владимиром. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на информацию петербургской полиции.

Инцидент произошел 12 июля на Среднем проспекте Васильевского острова.

Агрессивный парень в одних шортах сначала ударил пенсионера, а затем атаковал женщину со спины и повалил ее на асфальт. В результате внезапного нападения пострадали 85-летний мужчина и его 86-летняя супруга.

Полиция, по данным СМИ, возбудила уголовное дело. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в хулиганстве в городе Вязники Владимирской области.

Нападавшим оказался 21-летний молодой человек, который признался в содеянном и заявил, что избил пенсионеров, якобы поссорившись с ними. В тот день нападавший был пьян, а до этого употреблял наркотики.