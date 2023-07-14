США установили антирекорд по случаям массовых убийств

США установили антирекорд по количеству случаев массовых убийств за полгода. Рекордным стал период с 1 января по 30 июня 2023 года. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что за указанный период произошло 28 случаев массовых убийств, в которых погибло не менее 140 человек. Этот показатель оказался выше прошлого антирекорда – 27 массовых убийств во второй половине 2022 года.

Источник отмечает, что рост подобных преступлений связывают с увеличивающимся населением и количеством оружия в США. При этом статистически массовые убийства всё ещё редки и являются лишь небольшой частью от общей доли преступлений с применением огнестрельного оружия в США.

Статистика частоты массовых убийств в США отслеживается с 2006 года. К преступлениям этой категории относят события, в которых гибнут более трёх человек за 24 часа, не включая нападавшего.

«Раньше мы говорили, что их (массовых убийств – прим. ред.) бывает от двух до трех десятков в год. Тот факт, что за полгода их стало 28 – ошеломляющая статистика», – заявил куратор проекта по отслеживанию массовых убийств Джеймс Алан Фокс.