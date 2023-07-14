В Москве вынесли приговор "королю преступного мира Казахстана"

Мосгорсуд в пятницу вынес приговор известному в криминальных кругах преступному авторитету Маймушеву Айткали. Уроженец Казахской ССР обвинялся в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса РФ - ч. 1 ст. 228 "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств" и 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

© Российская Газета

Согласно приговору суда, Маймушев, "желая реализоваться в преступной среде, отрицая общепринятые моральные принципы и правила поведения, стимулировал преступное поведение и укреплял преступный профессионализм". Уточняется, что подсудимый имел умысел к занятию высшего положения в преступной иерархии. Не позднее 1997 года в Москве, имея связи среди лидеров преступного мира, он "решил придерживаться обычаев и традиций уголовной среды - прошел процедуру "коронации" (стал криминальным лидером - "вором в законе" - прим. "РГ").

Видео дня

"Еще в начале 1970 годов, намереваясь обладать определенным криминальным статусом и иметь влияние в преступной среде, он стал совершать преступления различной степени тяжести в СССР. Так, начинал Маймушев с нанесения легких телесных повреждений, и вреда здоровью потерпевшим средней тяжести, кроме того, он занимался вымогательством", - рассказали в суде.

Уточняется, что первый раз Маймушев отсидел в 1973 году, затем последовали еще несколько отсидок.

В 1997 году он был "коронован" в московском ресторане "Север". После чего он стал отвечать за различные сферы преступного мира в Ленинградской, Ивановской, Московской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге и других регионах, включая Горный Алтай.

В 2016 году на основании Белокурихинского суда Алтайского края Маймашев был признан виновным в совершении повторного административного правонарушения миграционного законодательства РФ и принудительно выслан из России (имеет гражданство Республики Казахстан). После чего он "осел" на территории Турции, где осуществлял криминальную деятельность в течение примерно пяти лет.

Затем преступник вернулся в Россию, где вновь занялся уголовным промыслом. Так, он совершил преступление в сфере оборота наркотических средств.

Стоит отметить, что Маймушева неофициально в криминальных кругах называют "королем преступного мира Казахстана".