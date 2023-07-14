Экс-полковника ФСБ и администратора Telegram-каналов задержали за вымогательства

В Москве задержали экс-полковника ФСБ за вымогательства у политиков и бизнесменов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным «112», задержанный администрировал Telegram-каналы «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief. В настоящее время он находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.