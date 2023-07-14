Суд отказался ужесточить меру пресечения мужу блогерши Лерчек

Пресненский районный суд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия и не стал отправлять мужа блогерши Лерчек Артема Чекалина под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Так как суд отказался ужесточить меру пресечения, Чекалин будет находиться под запретом определенных действий. Ему запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. При этом его не ограничили в передвижениях.

Об уголовном деле в отношении Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, ее мужа — в пособничестве. В их доме прошли обыски.