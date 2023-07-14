Специалисты Роспотребнадзора в костюмах химзащиты проводят дезинфекцию в помещении ВГТРК

Специалисты Роспотребнадзора в костюмах химической защиты проводят дезинфекцию в помещении экспедиции ВГТРК в Москве после инцидента с доставкой конверта с неизвестным порошком белого цвета в здание холдинга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации канала, эксперты приняли решение обработать и все прилегающие к помещению комнаты.

В материале отмечается, что конверт с неизвестным белым веществом сейчас исследуется в столичном Центре гигиены и эпидемиологии. О результатах проверки пока не сообщается.

Несколькими часами ранее сообщалось, что в здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве на 5-й улице Ямского Поля принесли конверт с неизвестным порошком белого цвета. К сооружению немедленно вызвали сотрудников правоохранительных органов и карету скорой помощи. О пострадавших пока неизвестно.