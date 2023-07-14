Следователи потребовали ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек за нарушения

Следственный комитет обратился с суд с ходатайством об изменении меры пресечения для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В СК России отметили, что причиной требования об изменении меры пресечения на домашний арест стало то, что супруги неоднократно нарушали установленный судом запрет на совершение определенных действий.

«Выраженных в опосредованном использовании информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также общении со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками», - пояснили в ведомстве.

Напомним, что Чекалиных обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере 300 миллионов рублей. 16 марта Пресненский суд Москвы избрал блогеру и ее мужу меру пресечения в виде запрета определенных действий.