Предприятие «Росатома» подтвердило гибель сотрудника при разгерметизации баллона

«Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК), входящий в госкорпорацию «Росатом», подтвердил гибель слесаря при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана. Об этом заявили в пресс-службе предприятия.

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«Один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось», — говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, им оказался слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения. Ему было 65 лет.

Гендиректор «УЭХК» Александр Дудин и весь коллектив комбината выразили свои глубокие соболезнования семье погибшего.

«Вся необходимая помощь семье нашего товарища будет оказана в ближайшее время», — указывается в сообщении.

Отмечается, что работников, находившихся в производственном помещении цеха в момент инцидента, направили на медобследование, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

До этого на Уральском электрохимкомбинате произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана.