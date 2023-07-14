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Следователи потребовали ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек за нарушения

Следователь обратился в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения супругам Валерии (блогер Лерчек) и Артему Чекалиным, обвиняемым в неуплате налогов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Следователи потребовали ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек за нарушения
© Lenta.ru

В связи с неоднократными нарушениями запрета определенных действий следователь просит поместить блогера Лерчек и ее супруга под домашний арест.

Им было запрещено судом пользоваться интернетом, общаться со свидетелями, однако они допустили нарушения.

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