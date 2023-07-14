Следователи потребовали ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек за нарушения

Следователь обратился в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения супругам Валерии (блогер Лерчек) и Артему Чекалиным, обвиняемым в неуплате налогов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В связи с неоднократными нарушениями запрета определенных действий следователь просит поместить блогера Лерчек и ее супруга под домашний арест.