На посла Грузии в Японии напали в Токио

Посол Грузии в Японии Теймураз Лежава сообщил о нападении на него и его водителя
Посол Грузии в Японии Теймураз Лежава в своем Twitter заявил, что в Токио на него и его водителя совершили нападение, передает РИА Новости.
Он опубликовал односекундное видео, на котором видно, что неизвестный через переднюю дверь пытается дотянуться до заднего сиденья.
«Внезапно он открыл дверь машины посла и совершил нападение. Это безобразие. Благодарен водителю посольства за хладнокровное поведение», — написал Лежава.
Еще в одном посте посол разместил фото своего выступления перед журналистами. Он поблагодарил всех, кто переживал за него и водителя.
«Благодарю всех, кто волновался. К счастью, я не пострадал, но этот случай вызвал много волнений. Нельзя, чтобы средством выражения было насилие. Это недопустимо. Благодарю следствие и журналистов», — отметил он.
Также Лежава опубликовал фотографию водителя, назвав его «героем посольства».
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