СМИ: в Подмосковье мужчина убил дочь и покончил с собой

Жительница подмосковного Пушкина заявила полиции, что ее супруг застрелил четырехлетнюю дочь, а после покончил с собой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации Telegram-канала 112, Екатерина Ш. позвонила в полицию после того, как сама спаслась от супруга. Мотивы мужа не называются. Сейчас информация проверяется, официального подтверждения инцидента пока нет.

Напомним, что 1 июля в квартире в доме на переулке Сивцев Вражек в центре Москвы нашли тело женщины — она совершила самоубийство. В предсмертной записке она заявила, что не смогла пережить предательство.