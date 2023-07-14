СМИ: в Подмосковье мужчина убил дочь и покончил с собой
Жительница подмосковного Пушкина заявила полиции, что ее супруг застрелил четырехлетнюю дочь, а после покончил с собой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации Telegram-канала 112, Екатерина Ш. позвонила в полицию после того, как сама спаслась от супруга. Мотивы мужа не называются. Сейчас информация проверяется, официального подтверждения инцидента пока нет.
Напомним, что 1 июля в квартире в доме на переулке Сивцев Вражек в центре Москвы нашли тело женщины — она совершила самоубийство. В предсмертной записке она заявила, что не смогла пережить предательство.
К правоохранителям обратился владелец квартиры, в которой проживала женщина. По его словам, перед этим она созвонилась с ним и сообщила, что должна срочно съехать, однако дверь не открыла.