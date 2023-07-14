Мужчина в Пушкине убил четырехлетнюю дочь и свел счеты с жизнью

В подмосковном городском округе Пушкино 38-летний мужчина убил свою четырехлетнюю дочь, а затем покончил с собой. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

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Подробности произошедшего уточняются.

По сведениям журналистов, мать девочки успела выбежать в подъезд, а затем обратиться в экстренные службы, пишет Telegram-канал Mash.

14 июля в Ярославле в акватории реки Которосль обнаружили тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержана 35-летняя мать ребенка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

17 июня в Челябинске мужчина убил ножом свою дочь, после чего попытался совершить суицид. Отец напал на малолетнего ребенка с ножом, пока его супруга была на работе. После этого он предпринял попытку покончить с собой, но выжил.