В Свердловской области в лагере «Волна» отравились дети

В оздоровительном лагере «Волна» в поселке Таватуй в Свердловской области отравились несколько детей. По данному факту организовали процессуальную проверку, сообщает сайт СУ СК России по Свердловской области.

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«Сегодня в следственный отдел по городу Невьянск СУ СК России по Свердловской области поступила информация об ухудшении состояния здоровья нескольких детей, находящихся в одном из оздоровительных лагерей в поселке Таватуй», — уточнили в ведомстве.

Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции начали процессуальную проверку. Для установления состояния здоровья детей проанализируют меддокументацию.

Кроме того, планируется опросить представителей администрации детского учреждения и изучить распорядительные документы.

«По итогам проверки <…> будет принято процессуальное решение», — заключили в СК.

12 июля стало известно, что в Орске отравились воспитанники нескольких детских садов. В общей сложности недомогание почувствовали 40 детей, из них десять доставили в больницу.