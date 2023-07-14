Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Горном Алтае

Грузовик с туристами опрокинулся и упал в кювет в Республике Алтай. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, пострадали восемь человек.

Инцидент произошел в окрестностях села Элекмонар в Чемальском районе по дороге к Каракольским озерам. В пресс-службе СУ СК России по региону подтвердили факт происшествия. По предварительной информации следствия, 35-летний житель Маймы за рулем автомобиля ГАЗ-66 превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением, допустив опрокидывание транспортного средства.

Всего врачи скорой помощи доставили в больницу 10 пассажиров, в том числе одного ребенка. У восьми потерпевших, среди которых жители Московской, Ленинградской и Новосибирской областей, а также Башкортостана, зафиксированы травмы легкой и средней тяжести. Несовершеннолетний не пострадал в аварии.