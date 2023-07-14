Стало известно о погибшем при ЧП на российском предприятии по обогащению урана

В Новоуральске Свердловской области один человек погиб из-за разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимкобинате (УЭХК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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По словам собеседника агентства, остальные работники российского предприятия, находившиеся в цеху, эвакуировались. Чрезвычайное происшествие (ЧП) локализовано, а угроза химического заражения отсутствует.

О случившемся стало известно утром 14 июля. На предприятии заверили, что происшествие носит локальный характер и ограничено территорией комбината. Сейчас там проводится санитарная обработка. Представитель УЭХК также заявил, что радиационная обстановка в районе ЧП остается в норме.