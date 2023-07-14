Тело 10-месячного ребенка обнаружили в реке в Ярославле
В акватории реки Которосль в Ярославле обнаружили тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержана 35-летняя мать ребенка. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемой.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии», передает сайт Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
29 июня в Москве 23-летняя женщина убила своего десятимесячного ребенка. Тогда же домой вернулся муж женщины, которого та тоже попыталась убить. Выяснилось, что зимой 2023 года женщине поставили диагноз «острое полиморфное психотическое расстройство».
Комментируя случившееся, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Вечерней Москвой» предложил направить в Минздрав ряд предложений для предотвращения таких случаев.