Тело 10-месячного ребенка обнаружили в реке в Ярославле

В акватории реки Которосль в Ярославле обнаружили тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержана 35-летняя мать ребенка. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

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На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемой.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии», передает сайт Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

29 июня в Москве 23-летняя женщина убила своего десятимесячного ребенка. Тогда же домой вернулся муж женщины, которого та тоже попыталась убить. Выяснилось, что зимой 2023 года женщине поставили диагноз «острое полиморфное психотическое расстройство».