Смог от лесных пожаров накрыл Челябинск

Запах гари от лесных пожаров в Свердловской области ощущается в Челябинске, в ряде районов появилась дымка. Об этом сообщило Минэкологии Челябинской области.

© Сообщество в социальной сети "Вконтакте" "Новости ЧТЗ г. Челябинск"

«Это связано с сильнейшими пожарами в Свердловской области, на территории которой введен режим ЧС. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», - пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что в городе растет концентрация взвешенных веществ в воздухе, зафиксированы разовые превышения предельно допустимых норм по формальдегиду до 1,16 раза, что «характерно при горении зеленых насаждений».

В Минэкологии региона порекомендовали местным жителям не открывать окна, сократить пребывание на улице, пить больше воды и проводить влажную уборку.

При этом гарь лесных пожаров окутала и Екатеринбург, и Челябинск, со ссылкой на очевидцев пишет РИА Новости.

На кадрах, опубликованных изданием, видно плотный белый туман, который висит над трассами и городами. Жители жалуются, что «нечем дышать» и стараются не выходить из дома.