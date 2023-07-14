Смог от лесных пожаров накрыл Челябинск
Запах гари от лесных пожаров в Свердловской области ощущается в Челябинске, в ряде районов появилась дымка. Об этом сообщило Минэкологии Челябинской области.
«Это связано с сильнейшими пожарами в Свердловской области, на территории которой введен режим ЧС. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», - пояснили в ведомстве.
Там также отметили, что в городе растет концентрация взвешенных веществ в воздухе, зафиксированы разовые превышения предельно допустимых норм по формальдегиду до 1,16 раза, что «характерно при горении зеленых насаждений».
В Минэкологии региона порекомендовали местным жителям не открывать окна, сократить пребывание на улице, пить больше воды и проводить влажную уборку.
При этом гарь лесных пожаров окутала и Екатеринбург, и Челябинск, со ссылкой на очевидцев пишет РИА Новости.
На кадрах, опубликованных изданием, видно плотный белый туман, который висит над трассами и городами. Жители жалуются, что «нечем дышать» и стараются не выходить из дома.
По данным правительства Свердловской области на вечер 13 июля, лес в регионе горит на площади 2,6 тысячи гектаров. Губернатор Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера. Борьбу с огнем ведут более 800 человек, задействовано 192 единицы наземной техники, а также самолет-амфибия Бе-200 и три вертолета Ми-8.