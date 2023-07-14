Один человек погиб из-за разгерметизации баллона на электрохимическом комбинате

В результате разгерметизации баллона на Уральском электрохимическом комбинате погиб один человек. Об этом пишет РИА Новости.

«Один человек погиб при разгерметизации резервуара с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК)», - сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что радиационный фон на предприятии в норме, предельно допустимая концентрация опасных веществ не превышена. Последствия ЧП ликвидируют специализированные подразделения.

Ранее сообщалось, что на предприятии разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м. Персонал цеха был эвакуирован, на месте проводится санитарная обработка. Сообщалось, что после ЧП радиационная обстановка была в норме. Никакой опасности для жителей города нет.