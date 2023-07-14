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СК РФ предъявил заочное обвинение экс-министру обороны Украины Загороднюку

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

СК РФ предъявил заочное обвинение экс-министру обороны Украины
© РИА Новости

«На основании собранных доказательств заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку...» — говорится в сообщении.

Также обвинение предъявлено начальнику объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре и бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Донецк» Александру Краснооку.

Отмечается, что данные лица командовали подразделениями ВСУ, обстреливавшими в разные годы населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

По данным СК РФ, в результате этих обстрелов погибли 27 мирных жителей, ранения получили более ста человек.

2 июля в Следственном комитете России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли Токмак из HIMARS штапельными противопехотными боеприпасами.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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