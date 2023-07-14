СК РФ предъявил заочное обвинение экс-министру обороны Украины

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

«На основании собранных доказательств заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку...» — говорится в сообщении.

Также обвинение предъявлено начальнику объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре и бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Донецк» Александру Краснооку.

Отмечается, что данные лица командовали подразделениями ВСУ, обстреливавшими в разные годы населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

По данным СК РФ, в результате этих обстрелов погибли 27 мирных жителей, ранения получили более ста человек.

2 июля в Следственном комитете России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли Токмак из HIMARS штапельными противопехотными боеприпасами.