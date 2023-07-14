Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу
Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу, углубившись на территорию республики на несколько метров. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Вчера, 13 июля, сотрудник Службы охраны госграницы [Литвы] в ходе оформления граждан в пункте пропуска "Мядининкай" (напротив белорусского пункта пропуска "Каменный Лог") нарушил границу из Литвы в Беларусь. Вооруженный представитель литовского погранведомства зашел на белорусскую территорию на несколько метров и вернулся обратно. Инцидент зафиксирован камерами наблюдения", - говорится в сообщении.
Белорусская сторона в установленном порядке проинформировала об инциденте литовскую.
В погранкомитете напомнили, что 25 апреля в том же пункте пропуска двое иностранцев при проведении технических работ также нарушили границу, зайдя на белорусскую территорию из Литвы.
В свою очередь Служба охраны государственной границы МВД Литвы заявила, что начала расследование обстоятельств нарушения границы Белоруссии литовским пограничником.
"К сотрудникам погранохраны за помощью в пересечении границы без долгого ожидания обратилась женщина с ребенком на руках. Сопровождая ее к машине, один из пограничников мог непредумышленно пересечь белорусскую границу", - говорится в сообщении.