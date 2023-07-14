Названа причина жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске

Причиной жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске стал отказ двигателя частного легкомоторного самолета. Такую причину назвала муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) в Telegram-канале.

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Там уточнили, что за штурвалом самолета находилась женщина в возрасте 39 лет — ее извлекли из воздушного судна и передали врачам скорой.

Частный легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесополосе возле аэропорта Северный в Новосибирске вечером 13 июля. На борту находились три человека, все они, по данным Минздрава, получили травмы.