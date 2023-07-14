В Новосибирской области молния ударила в 16-летнего подростка

16-летний подросток погиб от удара молнии в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что несчастный случай произошел в одном из сел, когда двое подростков 15 и 16 лет пасли коров. Мальчики спрятались от начавшегося дождя под деревом, но в него ударила молния.

От разряда 16-летний подросток умер на месте, второго госпитализировали. В настоящее время сотрудники силовых структур выясняют обстоятельства трагедии.

В начале июля молния ударила в жительницу подмосковной Коломны, ее госпитализировали с ожогами ног.

4 июля в селе Малые Дербенты, Республика Калмыкия, молния ударила в здание отдела МВД «Малодербетовский». В результате удара молнии три полицейских компьютера вышли из строя, установленная по периметру здания система видеонаблюдения также перестала работать, как и радиостанция и источник бесперебойного питания.