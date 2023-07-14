В Новосибирской области молния ударила в 16-летнего подростка

В Новосибирской области молния убила 16-летнего пастуха
16-летний подросток погиб от удара молнии в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что несчастный случай произошел в одном из сел, когда двое подростков 15 и 16 лет пасли коров. Мальчики спрятались от начавшегося дождя под деревом, но в него ударила молния.
От разряда 16-летний подросток умер на месте, второго госпитализировали. В настоящее время сотрудники силовых структур выясняют обстоятельства трагедии.
В начале июля молния ударила в жительницу подмосковной Коломны, ее госпитализировали с ожогами ног.
4 июля в селе Малые Дербенты, Республика Калмыкия, молния ударила в здание отдела МВД «Малодербетовский». В результате удара молнии три полицейских компьютера вышли из строя, установленная по периметру здания система видеонаблюдения также перестала работать, как и радиостанция и источник бесперебойного питания.
Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.