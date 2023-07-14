Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске

Самолет Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines рейса Иркутск — Сочи совершил вынужденную посадку в Новосибирске по технической причине. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени (07:00 мск). Борт приземлился в международном аэропорту имени Покрышкина. На борту находились 163 пассажира, в том числе 28 детей. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Авиакомпания заменила воздушное судно на резервное. Причина происшествия не сообщается. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.