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Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске

Самолет Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines рейса ИркутскСочи совершил вынужденную посадку в Новосибирске по технической причине. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет A320 Neo вынужденно сел в Новосибирске
© РИА Новости

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени (07:00 мск). Борт приземлился в международном аэропорту имени Покрышкина. На борту находились 163 пассажира, в том числе 28 детей. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Авиакомпания заменила воздушное судно на резервное. Причина происшествия не сообщается. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Напомним, что в четверг, 13 июля, в Новосибирске произошел еще один инцидент с самолетом. Легкомоторный борт Cessna совершил жесткую посадку возле аэропорта «Северный». На борту техники находились три человека, двое из них госпитализированы. Правоохранители проводят проверку.

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