На уральском заводе разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана

Как сообщили на предприятии, которое расположено в Новоуральске Свердловской области, ЧП произошло 14 июля в 09:13 в цехе 53 УЭХК. Персонал цеха был эвакуирован, проводится санитарная обработка. После ЧП радиационная обстановка находится в норме. Никакой опасности для жителей города нет.

Ранее стало известно об утечке нефтепродуктов с танкера TP-1026 на реке Лена в городе Усть-Кут Иркутской области. Как уточняется, 13 июля около часа ночи судно ТР-1026 встало под погрузку дизельным топливом. В пять часов утра была обнаружена течь нефтепродуктов. В настоящее время принимаются меры по очищению реки от топлива и ликвидации течи.