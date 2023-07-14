Машина с туристами сутки провисела над пропастью в Дагестане

В Дагестане машина с туристами из Оренбурга сорвалась с дороги и повисла над обрывом, передает «МИР 24».

Одно колесо увязло в земле, поэтому автомобиль не слетел в пропасть. Люди провели в таком положении сутки. Связь не работала, и позвать на помощь они не могли. Зависшую машину увидели местные жители, они вызвали полицию.

Во время спасательной операции следом за легковушкой чуть не сорвался трактор, который ее вытаскивал. Сейчас все люди спасены.