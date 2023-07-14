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Стали известны цели сбитых беспилотников ВСУ в Воронеже

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 14 июля пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Стали известны цели сбитых беспилотников ВСУ в Воронеже
© globallookpress.com

По информации канала, сбитые беспилотники шли на высоте 100 метров друг за другом и были поражены средствами противовоздушной обороны. Часть обломков упала в Воронежское водохранилище.

Губернатор заявил об уничтожении трех беспилотников близ Воронежа

Как отмечает Shot, тип уничтоженных дронов пока неизвестен.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три беспилотника. Он подчеркнул, что жертв, пострадавших и разрушений нет.

Накануне жители Воронежа сообщали, что в небе над городом прогремел взрыв.

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