Стали известны цели сбитых беспилотников ВСУ в Воронеже

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 14 июля пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации канала, сбитые беспилотники шли на высоте 100 метров друг за другом и были поражены средствами противовоздушной обороны. Часть обломков упала в Воронежское водохранилище.

Как отмечает Shot, тип уничтоженных дронов пока неизвестен.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три беспилотника. Он подчеркнул, что жертв, пострадавших и разрушений нет.