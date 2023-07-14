Житель Удмуртии, ранее судимый за изнасилование детей, вновь предстанет перед судом

В Удмуртии перед судом предстанет житель республики, обвиненный в сексуальных преступлениях в отношении десятков несовершеннолетних. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Житель поселка Кез, осужденный за преступления против половой неприкосновенности детей и подростков в 2021 году, вновь ответит за свои преступные деяния.

В этот раз следствие доказывало причастность мужчины к изнасилованиям, развратным действиям, насильственным действия сексуального характера и понуждению к ним. Обвинительное заключение по делу уже утвердил заместитель прокурора республики.

Следователи установили, что с апреля 2020 года по август 2022 года обвиняемый отправлял несовершеннолетним и малолетним сообщения сексуального характера в социальных сетях, а также принуждал пострадавших к вступлению с ним в интимную связь, шантажируя их.

«В указанный период обвиняемый совершил половые сношения и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста», — сказано в заявлении ведомства.

Всего от действий россиянина пострадал 31 ребенок.

В настоящее время мужчина находится под стражей, ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.