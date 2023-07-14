В Курчатове при взрыве украинского беспилотника поврежден жилой дом

В городе Курчатове Курской области в ночь на 14 июля ночью упал украинский беспилотник. От детонации поврежден фасад и остекление многоквартирного дома, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт. Он подчеркнул, что критически важные объекты повреждены не были. Власти помогут жителям восстановить поврежденное жилье.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что сильный взрыв произошел над Курчатовым после того, как сработала система ПВО. Отмечалось, что расстояние от населенного пункта до Курской АЭС около четырех километров.