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В Курчатове при взрыве украинского беспилотника поврежден многоквартирный дом

В городе Курчатове Курской области в ночь на 14 июля ночью упал украинский беспилотник. От детонации поврежден фасад и остекление многоквартирного дома, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт. Он подчеркнул, что критически важные объекты повреждены не были. Власти помогут жителям восстановить поврежденное жилье.

В Курчатове при взрыве украинского беспилотника поврежден жилой дом
© Artem Svetlov/ CC BY 2.0/ Wikimedia Commons

Ранее телеграм-каналы сообщили, что сильный взрыв произошел над Курчатовым после того, как сработала система ПВО. Отмечалось, что расстояние от населенного пункта до Курской АЭС около четырех километров.

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Курчатов находится в 38 км западнее Курска, население — около 40 тысяч человек. Город известен тем, что на его территории находится Курская АЭС.