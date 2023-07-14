Россиянина осудили на шесть лет за лжеминирование административного здания

Анивский районный суд Сахалинской области приговорили ранее судимого 50-летнего местного жителя к шести годам колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании административного здания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России .

Мужчину признали виновным по статье 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве») УК РФ. Следствие и суд установили, что 7 февраля мужчина позвонил в экстренные службы из туалета железнодорожного вокзала и сообщил о минировании здания контрольно-надзорного органа. Таким образом он планировал задержать ответ на поданное им обращение в госорган. Свою вину мужчина признал.