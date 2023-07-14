На границе Таджикистана и Афганистана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию МЧС Казахстана .

По ее информации, толчок был зарегистрирован в 02:49 (23:49 мск). Эпицентр находился в 823 км к юго-западу от Алма-Аты на глубине 35 км. 11 июля географическая служба США сообщала, что у берегов Антигуа и Барбуды произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг находился на глубине 10 км.

До этого стало известно, что землетрясение магнитудой 5,1 возникло в Исландии. Эпицентр сейсмособытия находился в 13 км к западу от Рейкьявика, где проживает около 118 тыс. человек. 9 июля землетрясение магнитудой 5,6 было было зафиксировано у побережья китайского острова Тайвань. Эпицентр толчков располагался в 87 км к востоку от города Хэнчунь, где проживают около 31,2 тыс. человек.