Под Москвой полиция ворвалась к мусульманам во время намаза и попала на видео

В подмосковном Дзержинском полицейские ворвались к совершавшим намаз мусульманам и попали на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах верующие возмущаются тем, что силовики просят их предъявить документы прямо во время молитвы. Один из прихожан молельного дома протягивает руку к оружию одного из сотрудников.

«Руками не недо трогать оружие. (...) расступились», — приказывает полицейский окружившим его людям. В ответ на это другой присутствующий в помещении мужчина заявляет, что это было частью молитвы.

После случившегося мусульманская община городского округа Котельники записала видеообращение, в котором обвинила силовиков в неуважении к молящимся. По их словам, сотрудники оскорбляли прихожан, ругая их и применяя физическую силу. Помимо этого, полицейские не сняли обувь, отмечает записавший ролик мужчина. По его словам, попавший на видео инцидент происходил во время пятничной молитвы.

«Владимир Владимирович! Обращаемся к вам за защитой, просим вмешаться в данную ситуацию», — говорится в видео.

В свою очередь, жители Котельников также записали обращение к президенту, в котором заявили о правомерности действий силовиков, а также о том, что в ходе проверки были выявлены нарушения. В частности, зачитывавший текст горожанин указал, что культурные центры, в одном из которых появились полицейские, не могут использоваться для отправления религиозных обрядов. Он обратил внимание на то, что большинство из находившихся в центре людей были гражданами иностранных государств.

«Требуем оставить в покое наши правоохранительные органы, так как они действовали по факту обращения граждан», — добавил мужчина.