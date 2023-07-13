В Грузии толпа разъяренных местных жителей напала на российских туристов

В грузинском Батуми россияне подрались с местными жителями, выразив им свои претензии на объект размещения. Видео от пострадавших туристов было опубликовано в Telegram-канале Mash.

Обострение конфликта, закончившееся потасовкой, случилось 11 июля.

Перед этим туристы из России, остановившиеся в элитном жилом комплексе Batumi View, пожаловались в управляющую компанию на отсутствие электричества в апартаментах. Сотрудники УК отправили гостей к энергетиками, а те обвинили в неполадках застройщика, который якобы уже полтора года меняет силовой кабель на постоянный.

Граждане РФ решили довести дело до конца и выразить претензии последней инстанции, но столкнулись с агрессией со стороны нескольких человек.

Судя по видео, пожилой грузин упрекал автора ролика в съемке и назвал его нецензурным грузинским словом, означающим секс-работницу. Кроме того, он пытался наброситься на мужчину, как и другие его знакомые. Одна из женщин посоветовала недовольным уезжать в Россию.

От ожесточенной схватки местных жителей удержали очевидцы, вставшие между ними и приезжими, которые потом все же обратились в полицию и сняли побои.

Правоохранители заявление приняли и начали проверку, а застройщик, по данным канала, опубликовал у себя в соцсетях антироссийский манифест.