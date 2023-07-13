Полиция проверит видео с «частным моргом» в гараже

МВД Самары проводит проверку после видео о том, как в оборудованном в гараже «частном морге» хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо», сообщили в региональном главке МВД.

Сотрудники МВД проверят информацию после того, как публикация о таком морге появилась в Интернете, сообщает РИА «Новости».