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В Самаре пообещали проверить видео, где тела хранят в холодильнике с надписью «охлажденное мясо»

МВД Самары проводит проверку после видео о том, как в оборудованном в гараже «частном морге» хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо», сообщили в региональном главке МВД.

Полиция проверит видео с «частным моргом» в гараже
© РИА Новости

Сотрудники МВД проверят информацию после того, как публикация о таком морге появилась в Интернете, сообщает РИА «Новости».

ФСБ пришла с обысками в морг

Ранее самарская журналистка Ксения Штефан опубликовала видео, в котором описывает, как обнаружила в «частном морге» тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо».

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