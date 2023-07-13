Задержан замминистра цифрового развития Паршин

Замминистра цифрового развития Паршина задержали по подозрению в коррупции
Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки
Следователи задержали заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - подтвердила Петренко, отвечая на вопрос агентства.
Следователи просят Басманный суд Москвы отправить Паршина в СИЗО.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение", - сказала представитель суда. Заседание начнется в ближайшее время.
В отношении Паршина проводится расследование, подтвердили в пресс-службе Минцифры. Там отметили, что содействуют правоохранительным органам по этому делу.
"В связи с проводящимся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием, министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам", - заявили в министерства.
Суть дела там не уточнили.