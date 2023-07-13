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СМИ: на военном аэродроме в Ростове-на-Дону потерпел аварию самолет

Военный самолет Ан-72 потерпел аварию на аэродроме в Ростове-на-Дону при посадке. Об этом сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

СМИ сообщили о ЧП на военном аэродроме в Ростове-на-Дону
© ТАСС

Как пишет издание, во время полета женщина-пилот не справилась с управлением и судно рухнуло при посадке.

По данным источника, Ан-72, который совершал учебный полет, упал за пределами взлетной полосы.

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Никто не пострадал. Пилот находится в стабильном состоянии, отмечает 161.ru.

В июне сообщалось, что два человека погибли при падении легкомоторного самолета у Малино в Подмосковье.

До этого сообщалось, что самолет, летевший рейсом Москва — Анталья, на полпути выполнил разворот и вернулся в Москву. Во время полета на борту произошла поломка.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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