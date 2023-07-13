Дело о покушении возбудили после подрыва мопеда в Феодосии

В Феодосии возбудили уголовное дело о покушении после взрыва в жилом квартале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России .

Установлено, что взрывное устройство, которое сдетонировало вечером 12 июля около подъезда многоквартирного дома, было установлено на мопеде. В результате взрыва во внутренней части двора почти во всех окнах выбило стекла, также пострадали две пенсионерки 61 года и 85 лет. Их госпитализировали, травмы не представляют угрозы для жизни. Устанавливается водитель мопеда и причастные ко взрыву лица.