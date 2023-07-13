Пьяный водитель сбежал от полиции, открыв дверь через окно для еды

Житель Шадринска сбежал из изолятора временного содержания (ИВС), открыв дверь через окно для еды. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В прошлом году Николай лишился водительских прав из-за езды в нетрезвом состоянии. Позже он вновь сел за руль в пьяном виде, но был остановлен сотрудниками ГИБДД. Полицейские поместили Николая в ИВС, однако ему удалось сбежать. Нарушитель отодвинул задвижку окна, через которое задержанным передают еду, просунул руку и открыл дверь с другой стороны.