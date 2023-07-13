Пьяный водитель сбежал от полиции, открыв дверь через окно для еды

Mash: в Шадринске нарушитель ПДД сбежал из изолятора, открыв дверь через окно для еды
Житель Шадринска сбежал из изолятора временного содержания (ИВС), открыв дверь через окно для еды. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
В прошлом году Николай лишился водительских прав из-за езды в нетрезвом состоянии. Позже он вновь сел за руль в пьяном виде, но был остановлен сотрудниками ГИБДД. Полицейские поместили Николая в ИВС, однако ему удалось сбежать. Нарушитель отодвинул задвижку окна, через которое задержанным передают еду, просунул руку и открыл дверь с другой стороны.
Отмечается, что мужчине удалось покинуть здание, затерявшись в толпе. Полицейские обнаружили пропажу Николая через двое суток и вновь задержали его. В полиции собираются провести внутреннюю проверку по факту побега и несвоевременной передачи информации, говорится в сообщении.